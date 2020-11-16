اليوم.. الكنيسة تختتم احتفالات "سريع الندهة" بدير "الرزيقات" في الأقصر

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، احتفالات عيد مارجرجس بديره بالرزيقات بمحافظة الأقصر، حيث تحتفل اليوم بتذكار عيد مارجرجس المعروف بـ"سريع الندهة".

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن اللجنة البابوية المشرفة على الدير تشارك في الاحتفالات، حيث يتواجد بالدير النائب البابوي والمشرف على الدير الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وأعضاء اللجنة "الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط".

وتحتفل الكنيسة القبطية في عيد مارجرجس - 7 هاتور كل عام بمناسبتين، أولاهما تذكار تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس الشهيرة بمدينة اللد بفلسطين والثانية تذكار استشهاد القديس مارجرجس الإسكندري بمدينة أنصنا.

وتقام احتفالات دير "الرزيقات" هذا العام، وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد. حيث تقتصر الزيارة على التواجد بالدير بدءًا من السادسة صباحًا وحتى نهاية اليوم دون السماح بالمبيت كما جرت العادة في الأعوام الماضية.

ومارجرجس الذي يحمل دير الرزيقات اسمه يعد من أشهر القديسين المسيحيين ويطلق عليه البطل الروماني وأمير الشهداء، ويشهد مولده توافد آلاف الأقباط عليه كل عام.

وسبق أن واصل فيروس كورونا المستجد إلغاء الموالد القبطية لهذا العام، حيث أعلن دير "برسوم العريان" بمنطقة المعصرة في القاهرة، عن الاكتفاء بإحياء ذكرى شفيع الدير بالقداسات فقط دون احتفالات.

والغيت خلال الفترة الماضية موالد العذراء، ومولد مارجرجس دمسيس، بسبب كورونا، كما أعلن الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبي بكينج مريوط، أنه احترازا من انتشار كورونا، تقرر أن يكون الاحتفال بعيد شفيع الدير “الشهيد مارمينا” مقتصرا بالنسبة للأقباط على زيارة مزاري الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف رئيس الدير، في بيان له، أن الاحتفال بالنسية للرهبان مقتصر فقط على صلوات القداسات ورفع البخور بدون مشاركة الأقباط.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحسب السنكسار الكنسي، بذكرى استشهاد مارمينا العجايبي، يوم 15 من شهر هاتور من السنة القبطية.

كما قصرت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، الاحتفالات التي تقام هذه الأيام، بأعياد القديسين “عيد الملاك ميخائيل، عيد الشهيد مار جرجس، عيد الشهيد مرقوريوس أبوسيفين، عيد الشهيد مارمينا العجايبي”، علي ان تكون احتفالات روحية وطقسية فقط بدون أي مظاهر احتفالية أخرى.

وقالت المطرانية في بيان حمل توقيع الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي: "إنه نظرا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، في مصر والعالم طبقا لإحصائيات وزارة الصحة ، تقرر أن تكون الاحتفالات مقتصرة علي الصلوات داخل الكنيسة فقط، بنسبة حضور 25% وعدم وجود تجمعات خارج الكنيسة".