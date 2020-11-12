وفاة كاهن في الكنيسة بكورونا بعد صراع مع الفيروس والبابا يتقدم بالعزاء

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة كاهن بفيروس كورونا المستجد، تابع لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنّ القمص إشعياء محروس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير بالبحيرة، توفي أمس عن عمر ناهز 78 عاما، بعد خدمة كهنوتية امتدت لنحو 34 سنة.

وأضاف حليم، أنّ الكاهن الراحل ولد يوم 25 نوفمبر 1942، وسيّم كاهنًا يوم 1 مارس 1987، وأصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاج مكثف، إلا أنّ حالته استمرت في التدهور حتى توفي أمس الأربعاء.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القمص إشعياء محروس كاهن كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير.

وقال البابا في بيان له: "نلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسة القمص إشعياء ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسة البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع القديسين".

وكان عدد من مطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، ومنهم من تعافى مثل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والقائم مقام البابا السابق، والقمص الراهب رافائيل آفامينا المرشح البابوي السابق، ومنهم من توفي.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عاودت تشديدات الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ جرى تقليل عدد الأقباط المشاركين في قداسات الصلاة، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وسبق ووجّه البابا تواضروس، نصائح للأقباط باتخاذ الحذر والحيطة من الفيروس القاتل، وقال في أحد عظاته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "كورونا ممشيش لكن قاعد معانا غصب عننا، ناخد بالنا، ومن يجد لديه أي عرض مرضي يبقى في المنزل، فما زلنا في مرحلة مستمر فيها الوباء خاصة مع عودة المدارس والجامعات".