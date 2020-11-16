5 نصائح من "فاكسيرا" لرفع مناعة الأطفال.. تعرف عليها

وجهت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" عبر صفحتها الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدة نصائح للأمهات لرفع مناعة أبنائهن تزامناً مع بداية فصل الشتاء، وعودة الدراسة، وانتشار فيروس كورونا.

وارتكزت نصائح "فاكسيرا" على تناول عدد من الأعشاب والأطعمة والأغذية، والتي تأتي كالتالي:

1- الكركم:

بحسب "فاكسيرا" يتميز بخصائصه المضادة للفيروسات، والفطريات، والالتهابات، ويساعد على علاج نزلات البرد والانفلونزا، وحالات مثل السرطان.

2- الزنجبيل:

واحد من أكثر المواد شيوعا المستخدمة للمساعدة في نزلات البرد والإنفلونزا، وعامل قوي في المساعدة على تجنب الغثيان، ويساعد في التخلص من الغازات المعوية أو أي اضطرابات أخرى.

3- العرقسوس:

يتميز بقدرة مذهلة فى تعزيز الغدة الكظرية، خاصة وأن هناك ارتباطا بين الغدة الكظرية والجهاز المناعي.

4- النعناع:

يساعد في تهدئة مشاكل الحلق أو توفير بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها من أمراض الجهاز التنفسي، ويساعد على رفع مناعة طفلك لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة.

5- البابونج :

يستخدم شاي البابونج عندما يحتاج طفلك إلى الاسترخاء فهو مفيد في تهدئة الجهاز العصبي للطفل، ويساعد على رفع مناعته، وتهدئة التهاب الحلق وأمراض البرد المزعجة، ويسهم في علاج بعض المشاكل مثل "عسر الهضم".

كما نصحت "فاكسيرا"، الأمهات بتناول عسل النحل، والثوم، والبصل، والريحان، والكراوية، والريحان، لرفع مناعتها هي وطفلها.

وأكدت أن "مفتاح وضع أساس صحي للجهاز المناعي"، هو اتباع نظام غذائي صحي وخفض مستويات التوتر والكثير من النوم؛ حيث يمكنهم أن يساعدوا على تقوية مناعة الطفل بجانب الأعشاب.