فتح باب التقدم للمشروعات التنافسية لدعم تميز مؤسسات التعليم العالي

أعلنت وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي، تقدم الجامعات المصرية للمشروعات التنافسية لدعم التميز بين مؤسسات التعليم العالي (CEPHEI) "الدورة الرابعة"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير بيئة تنافسية لدعم التميز بين الجامعات تمهيدًا للاعتماد الدولي.

الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد 2.5 مليون جنيه

وأشار هشام عبدالخالق المدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، إلى أنَّ الهدف من هذا المشروع هو خلق بيئة تنافسية للتمييز بين الأقسام العلمية والأقسام الإدارية والبرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية والخدمية في المؤسسات التعليمية داخل الجامعة وخارجها لتعزيز قدرتها التنافسية.

فيما أوضح سيد عبدالقادر مدير مشروع دعم التميز بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أنَّ قواعد التقدم للمشروع تشمل: أن تكون المؤسسة التعليمية المتقدمة قد تمّ تخريج دفعة على الأقل من الطلاب، وأن يكون عدد المشروعات المسموح به للتقدم من كل جامعة لا يتعدى 4 مشروعات حسب أولويات كل جامعة، على أن يكون مسموح لكل كلية بالتقدم بمشروع واحد فقط، كما يجب أن يقدم القائمين على المشروع مخرجات تضمن الاعتماد الدولي خلال الفترة الزمنية للتنفيذ والتي تبلغ 24 شهرًا.

جدير بالذكر، أنَّ الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد يبلغ 2.5 مليون جنيه، ولا تقل مساهمة الجامعة عن 40% من تمويل المشروع، إضافة إلى استغلال الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بالكليات في الجامعات.