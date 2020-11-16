12 جولة للشباب الدارسين في الخارج.. آخرها زيارة آثار سقارة

اختتمت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الملتقى الأول لشباب مصر الدارسين بالخارج المتواجدين في مصر حاليًا، في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم.

ونظمت وزارة الهجرة، عدد من الجولات لوفد شباب الدارسين في الخارج، شملت تلك الزيارات جلسات حوارية حول قضايا مختلفة وجولات تفقدية وترفيهية والتقاط صور تذكارية.

وتوفر الوزارة، فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات خلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة، والتعرف عن قرب على بيئة العمل في مصر، وعلى فرص العمل المتاحة بها في كل المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

أهم جولات للشباب الدارسين في الخارج

- لقاء مع شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام أحمد الطيب.

- لقاء بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- زيارة إلى وزارة الري ووزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة.

- جولة إلى متحف القوات الجوية.

- قصر البارون.

- مدينة الجلالة وجامعتها والمطار الحربي.

- زيارة ألى مشروع روضة السيدة زينب وحي الأسمرات.

- العاصمة الإدارية الجديدة.

- جولة إلى قصر عابدين.

- محمية وادي دجلة.

- مدينة الإنتاج الإعلامي.

- منطقة آثار سقارة.

كانت وزارة الهجرة، قد أطلقت في يونيو الماضي، أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج، تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها وزيرة الهجرة -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وفي أواخر أغسطس الماضي، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات هامة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية.