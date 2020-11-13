وزيرة الهجرة تعقد المعسكر الثاني للأطفال "اتكلم مصري" في الإمارات

تشارك السفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعد قليل، في معسكر اتكلم مصري للأطفال في دولة الإمارات الشقيقة، لترسيخ الهوية المصرية، وعدم الابتعاد عن اللغة العربية وبالأخص اللهجة المصرية.

ودعت مكرم، الأطفال للانضمام إلى المعسكر الثاني للأطفال، ضمن مبادرة اتكلم مصري، ويشارك الأطفال من الفئة العمرية "6 - 14سنة" بصحبة أولياء أمورهم، والذي سيعقد على مدار يومي الجمعة والسبت 13 - 14 نوفمبر، من الساعة 11:00 صباحًا حتى 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، عبر تطبيق "زووم".

كانت وزارة الهجرة عقدت المعسكر الأول للأطفال المصريين في فينيا، بمشاركة عدد كبير من الأطفال وعلى رأسهم ميسرة محمود، الفائز بجائزة العام كأفضل شخصية في فينيا، لمساعدته كبار السن خلال أزمة كورونا.

وجرى تنفيذ رؤية وزارة الهجرة للمبادرة وفقًا لعدد من المحاور كاللغة المستخدمة، حيث إن مهمة اللغة تشمل نطاقا ونظاما أوسع يتمثل في وظيفة "اللغة" و"الكفاءة اللغوية" و"الأداء اللغوي"، ولغتنا العربية متعددة المستويات بثرائها اللغوي، وبما أن كثيرين من شباب المغتربين تتفاوت لديهم مستويات الدافع اللغوي، فسوف يتناغم برنامج تنفيذ المبادرة بمزيج من لغة "عامية المثقفين" و"عامية المتنورين" ليكون هذا التنوع بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها لغة الحوار كلغة أجنبية وكلغة ثانية.

وتهدف مبادرة اتكلم مصري في المقام الأول لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم، حيث أنهم بمثابة سفراء مصر في الخارج، والربط بينهم وبين وطنهم الأم يحافظ على هويتهم المصرية، وتستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية.

جاء ذلك إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على التحدث باللهجة المصرية في ضوء مبادرة "اتكلم مصري".