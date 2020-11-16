صحة بني سويف: تخصيص مستشفى التأمين الصحي لعزل مصابي كورونا

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة في بني سويف إن المديرية بصدد تجهيز مستشفى التأمين الصحي، لتشغيلها كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، بما لا يتعارض مع تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين من التأمين الصحي، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بتشغيل مستشفى أو اكثر في عواصم المحافظات للعزل.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ"الوطن" اليوم: "لن يتأثر المستفيدون من خدمة التأمين الصحي نهائيا، حيث أن هناك تعاقدات بين التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة بالمحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمرضى التأمين، ولدينا المستشفى الجامعي ومستشفى بني سويف التخصصي سوف يقدمان الخدمة الصحية للمرضى بشكل طبيعي إلى جانب استقبال حالات الحوادث والطوارئ، وحاليا لدينا مستشفيي الصدر والحميات بمدينة بني سويف يعملان في حالات الفرز والعزل، ومستشفى ناصر العام، يعمل المبنى الرئيسي منه كعزل لمرضى فيروس كورونا وتقديم الخدمة الطبية، وسيضاف لهم مستشفى التأمين الصحي عقب الإنتهاء من تجهيزه".

و أشار وكيل وزارة الصحة إلى استقرار الوضع بالمحافظة حيث أن الأعداد المصابة مطمئنة لحد كبير حتى هذه اللحظة، وأن هناك متابعة لحظية من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لهذا الملف، لافتا إلى تفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته لمتابعة أية مستجدات فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق وتوفير المستلزمات الطبية ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة، عقد دورات تدريبية وورش عمل للأطباء والتمريض على كيفية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالعناية المركزة، وكيفية الوقاية وتقليل معدلات الوفيات داخل المستشفيات، وكيفية تناول الأدوية المخصصة لمصابي كورونا في الأوقات المناسبة، في إطار استعدادات مديرية الصحة، لمواجهة موجة ثانية من الفيروس، لافتا إلى أن أولى تلك التدريبات بدأت بورشة عمل لعدد ٤٠ طبيبا من اطباء العناية المركزة وتخصصات طبية مختلفة بمستشفيات الصدر والحميات، حاضر بها الدكتور أحمد ياسين أستاذ مساعد الحالات الحرجة بجامعة بني سويف.