"كراكيب" على مسرح "أوبرا الإسكندرية" الجمعة المقبل

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا للفريق الشبابى "كراكيب" فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفريق الخاصة والتى تتميز بالاختلاف والتنوع بين الراب والهيب هوب والجاز والموسيقى الطربية الأصيلة، وتعبر عن واقع واحلام الشباب المصرى من خلال تناول موضوعات اجتماعية تمثل شريحة كبيرة من الشباب عبر تقديم موسيقى بسيطة مدعومة بمزيج عربى غير تقليدي منها عالم غريب ..حلم قديم..لادايمة..شتا..اخطفينى..فيلسوفة..مفيش..حبو بعضن..السفن..مصر ياما يابهية..فاكرة..شاركنى الحياة..الشدة تسلم..بالاضافة الى مختارات خاصة بالفريق

تضم الفرقة مجموعة من الشباب المصرى الواعد وهم مرادسكر.. ماجدمحمد (جيتار)..علاء القاضى (بيز جيتار) جون موسى (كيبورد)..محمد الفخرانى (درامز) مصطفى سعد (غناء).

يشار إلى أن فريق كراكيب قام بتقديم العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها ولاقت اعجاب واستحسان الشباب فى مختلف دول العالم كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية الشهيرة.

كما تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة من مساء الخميس المقبل حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة، ويتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي .

يذكرأن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.