"ملحمة أكتوبر".. تدشن أولى حفلات نادى سينما أوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي مساء أمس الجمعة، حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية، فى أولى حفلات الموسم الفنى الجديد، بحضور القناصل أعضاء السلك القنصلى بالإسكندرية وأبطال مصر من المحاربين القدامى، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الفنان الكبير أحمد بدير.

عرض الفيلم الروائى (حائط البطولات) بطولة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، والفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، والفنان الكبير أحمد بدير.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل محمود ياسين بطل فيلم العرض.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور القدير أحمد بدير أدارها الناقد السينمائى أحمد النبوى، حيث تحدث الفنان عن مشاركته فى حرب الاستنزاف وحرب 73، وفخره بالمشاركة فى تلك الملحمة الوطنية.

وأشار "بدير" إلى عظمة الجيش المصرى والمصريين ورجوع العزة والكرامة لمصر والأمة العربية.

وشارك الفنان محمد الخولى بباقة من أجمل الأعمال الوطنية، منها "احلف بسماها.. أهو ده اللى صار.. عبدالودود.. أم الدنيا.. الحدود"، وذلك بمشاركة أطفال كورال أوبرا الإسكندرية "مريم زينة.. أحمد مدحت.. جنى إيهاب".

وقد جاء عودة نشاط نادى السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا فى الموسم الفنى، بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وزيادة الإقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما في المواسم الفنية السابقة، وخاصة لنشر الوعى فى المجتمع.