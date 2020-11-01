أوبرا الإسكندرية تستعد لاستقبال أولى حفلات مهرجان الموسيقى العرب الـ29

استعدت دار أوبرا الإسكندرية لاستقبال حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29 والذي يقام في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر.

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية 7 حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي الفنان مدحت صالح، الفنان علي الحجار، الفنان محمد الحلو، الفنانة نادية مصطفى، الفنان أحمد إبراهيم، عازف الكمان جهاد عقل، الفنان أحمد سعد بالإضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية.

وتقام الحفلات وفق إجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكل التدابير الوقائية اللازمة.

ويقام مساء اليوم أولى الحفلات الفنية للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم ونجوم فرقة عبدالحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

كما يشارك بالحفل نجوم فرقة عبدالحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر حيث يقدمون باقة متنوعة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها سوق الحلاوة جبر، لاموني الناس، أداء محمد حسن، شباكنا ستايره حرير، بكرة يا حبيبي، أداء الفنانة أجفان.. يا عيني على قلبي.. الهوى هوايا أداء الفنان وليد حيدر.. هاقابله بكرة.. حيرت قلبي أداء الفنانة رحاب عمر".

وبالفاصل الثاني من الحفل يلتقي جمهور الإسكندرية بفقرة فنية لعازف البيانو المتميز الفنان عمرو سليم يقدم خلالها رائعة كمال الطويل "موسيقى بلاش عتاب" ثم فاصلا غنائيا للفنان الكبير مدحت صالح حيث يقدم باقة من أشهر أعماله المتميزة بالإضافة إلى باقة مختارة أعمال زمن الفن الجميل.

وذكرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مسبقا أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتي تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير في مصر وتعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأشارت إلى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح.

وأضافت وزيرة الثقافة أن مهرجان الموسيقى العربية أحد أذرع الثقافة المصرية في سعيها الدائم لبناء الإنسان وتطوير وتنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الأوبرا المصرية في الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.