شروط استبدال الشقة أو الأرض السكنية في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استبدال الوحدات السكنية بمشروع دار مصر بالدورين الأرضي والأخير، بواقع 785 وحدة سكنية، في 4 مدن جديدة، هي 15 مايو والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة.

كما تتيح الوزارة إمكانية استبدال الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بالدورين الأرضي والأخير، بواقع 2262 وحدة في (أكتوبر الجديدة ــ العبور ــ القاهرة الجديدة ــ بدر ــ المنصورة الجديدةــ المنيا الجديدة ــ بدر ــ مدينة ناصر "غرب أسيوط" ــ غرب قنا).

ويمكن أيضًا استبدال الوحدات السكنية بمشروع "جنة"، بواقع 961 وحدة بمدن (6 أكتوبر ـ الشروق ـ الشيخ زايد ـ القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة ـ المنيا الجديدة ـ دمياط الجديدة - ملوي الجديدة).

وتتيح الوزارة أيضًا إمكانية استبدال الوحدات السكنية بمشروع العاصمة الإدارية بعدد 184 وحدة.

وفيما يخص أراضي الإسكان، يمكن للمواطنين استبدال قطع أراضي الإسكان المميز بعدد 896 قطعة بمدن (6 أكتوبر الجديدة - السادات - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر غرب أسيوط - ملوي الجديدة)، أو استبدال قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بعدد 497 قطعة بمدن (15 مايو - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة - أسوان الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة).

وأشارت الوزارة إلى أنّ الاستبدال بأسبقية الحجز "online" على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان https://www.hdb-reservation.com/، حيث يستمر التقديم حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ عمليات الاستبدال خلال شهر ديسمبر المقبل باختلاف المشاريع.

شروط استبدال الوحدات والأراضي السكنية

- يقتصر الاستبدال على العملاء المخصص لهم وحدات المشروعات السابقة، وقاموا باستكمال مقدم الحجز والمصاريف المقررة (المصاريف الإدارية - مجلس الأمناء) ولم يقوموا بالتعاقد.

- يتم الاستبدال من الوحدات الوارد بياناتها تفصيلًا بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع، وبنفس الشروط والأسعار الواردة بالطرح الأخير.

- يقر الراغب في الاستبدال أنّه اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأنّ تقدمه للاستبدال بعد سداد الرسوم المقررة بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يتم تحميل الإقرار الوارد بكراسة الشروط، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي للعميل على موقع الحجز الإلكتروني.

- يعتبر قيام العميل بعملية استبدال الوحدة "تأكيد الحجز" على الموقع بمثابة موافقة نهائية على التنازل عن التخصيص السابق بنفس المشروع.

- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقاري وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة أو قطعة الأرض حاليًا أو مستقبلًا.