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محمود مسلم

اختبار شبكة كهرباء منطقة "الإسكان الاجتماعي" بمدينة أخميم الجديدة

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الوطن
10:45 ص | الأحد 15 نوفمبر 2020
الاسكان الاجتماعى

الاسكان الاجتماعى

صرح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بأنَّه تمّ اختبار وتجربة شبكة كهرباء وإنارة منطقة الإسكان الاجتماعي شمال المدينة لعدد 56 عمارة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بعدد 118 قطعة مخصص منها 82 قطعة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ إجراء التجربة بحضور الشركة المنفذة للمشروع، وشركة توزيع الكهرباء وأعضاء لجنة الاستلام بجهاز المدينة وتمّ إطلاق التيار الكهربائي بها بعد نجاح التجربة.

وأوضح أنَّ جهاز المدينة يعمل على الاهتمام بالبنية الأساسية في مختلف مناطق المدينة، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان.

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