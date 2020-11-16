البريد: بيع 196 ألف كراسة شروط خاصة بشقق الإسكان الاجتماعي

انتهت الهيئة القومية للبريد من بيع ما يقرب من 196 ألف كراسة شروط خاصة بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

وقالت مصادر بالهيئة، إن محافظة الجيزة تستحوذ على العدد الأكبر، بحوالي 22 الف كراسة، تلتها القاهرة بحوالي 20 ألف كراسة، مشيرة إلى أن الهيئة مستمرة فى طرح كراسات الشروط لحين انتهاء الاعلان.

وتابعت المصادر، أن الهيئة قامت بتشكيل غرفة عمليات للمتابعة اللحظية لبيع كراسات الشروط داخل مكاتب البريد، وأن قوة إنتاج مطابع هيئة البريد تصل إلى 50 ألف كراسة يوميًا، وتعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن الهيئة لديها توجيهات بالاستمرار في طباعة كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي طول فترة سريان الإعلان، ولا يوجد حد أقصى للطباعة، مؤكدًا أن هيئة البريد تعمل دائمًا في خدمة الوطن والمواطنين.

وشهدت مكاتب البريد زحامًا شديدًا لشراء كراسات شروط الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، حيث يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في 10 مدينة جديدة، وذلك ضمن الإعلان الرابع عشر مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة".

ووفقًا لوزارة الاسكان، فإن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص بهم، حيث تقدم الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ210 إلى 280 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة تكلفة تنفيذ المرافق العامة، وقيمة الانتفاع بالأرض، ولأعباء التمويلية، ودعم عائد التمويل العقاري، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.