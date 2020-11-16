بعد 22 يوم مقاطعة للمنتجات الفرنسية.. تراجع للأدوية والعطور لم تتأثر

تسببت الدعوات المتعلقة بمقاطعة المنتجات الفرنسية في السوق المحلي خلال 22 يوم في إحداث تراجع فى الطلب لعدد محدود بنسبة 5% تأتى على رأسها الأدوية الفرنسبة، بينما لم تشهد قطاعات أخرى أي تأثير ومنها البقالة والعطور وأسواق الخضر والفاكهة.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية، لـ"الوطن"، إن عدد كبير من الأطباء والصيادلة قاموا باستبدال أدوية تنتج في فرنسا بأخرى محلية وأمريكية وإسترالية وكندية.

وتمثلت الادوية الفرنسية في السوق المحلي بنسبة كبيرة من منتجات شركة سانوفى، التي تعد أكبر الشركات العاملة في مصر، وتحل المركز الثالث بين شركات الأدوية الأعلى مبيعًا داخلها.

وأضاف "عوف"، ان السوق المحلي به بدائل متعددة لتلك الأدوية في حال تمت المقاطعة الفعلية كأدوية السكر والقلب والضغط والجلطات.

وقال فتحي مرسي، نائب رئيس الغرف التجارية، إن واردات مصر من المواد الغذائية ضعيفة، وبعيدة عن المواد الاستراتيجية، والتى يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بالمنتج المحلي.

وتابع: "لم يتاثر سوق المواد الغذائية بتلك المقاطعة ما يجعل التأثير السلبي للمقاطعة على السوق المحلي محدوداً وغير مؤثر على احتياجات الشعب المصري".

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الواردات الفرنسية تقتصر على منتجات يمكن استبدالها بدول أخرى أو منتج محلي منها اللبن البودرة مرتفعة السعر، بجانب السيارات الفارهة، والعطور، وكلها لها مثيل محلي أو مستورد من دول أخرى.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن سوق العبور لا يوجد به إلا التفاح الفرنسي ويمكن استبدالة بالتفاح الإيطالي ويباع بأسعار 22و23 جنيها للكيلو.