خبير استراتيجي: أردوغان لن يستطيع مقاطعة المنتجات الفرنسية

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا يمكن فصل الموقف الأردوغاني من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سياق العلاقات الفرنسية التركية التي تشهد توترًا في أكثر من جبهة، منذ زمان بعيد.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يُنظر على تركيا العثمانية من وجهة النظر الفرنسية على أنها الشعب الأكثر دموية في التاريخ، لافتًا إلى أن مؤلف موسوعة "قصة الحضارة" وصف العثمانيين بأنهم "الجيوش الأكثر دموية في التاريخ".

وأشار إلى أن فرنسا كانت صاحبة أول فيتو لرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بسبب المنطق التاريخي، ولكون أنقرة غير مؤهلة على كافة الأصعدة للالتحاق بالاتحاد، خاصة ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والديمقراطية وممارسات أردوغان وأسرته.

وأوضح الخبير بالمركز الأهرام، أن الخلاف بين فرنسا وتركيا يرجع أيضًا لتحرك الأخيرة في أفريقيا، خاصة في مناطق النفوذ الفرنسية، وفي منطقة شرق المتوسط، وهناك تنافس لافت في ذلك، فضلًا عن إصرار باريس على كبح جماح أنقرة في سوريا والعراق وكاراباخ، ومن هنا وجد أردوغان ضالته في تصريحات ومواقف ماكرون الأخيرة ليدغدغ مشاعر العرب والمسلمين ويحشدهم من حوله في مواجهته للرئيس الفرنسي.

وأكد أن الرئيس التركي لن يستطيع تنفيذ دعوته بمقاطعة المنتجات الفرنسية لأسباب متعددة، منها أن الاقتصاد التركي في وضع سيئ للغاية لا يسمح لأردوغان بتطبيق المقاطعة، بجانب وجود اتفاقية اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأنقرة بحاجة لهذه الاتفاقية التي تعوضها عن الانضمام للاتحاد، إضافة إلى أن الشركات التركية تستفيد بشكل كبير من التجارة مع فرنسا.