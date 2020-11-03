الجندي: مقاطعة المنتجات الفرنسية "فشلت".. وماكرون لم يعتذر

أوصى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، موضحًا أن مقاطعة منتجات فرنسا فّشلت، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يعتذر عن إساءته للرسول وللإسلام.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc": "الرجل قال لكم إن هذه مبادئ علمانية ليست تبعي، كما أنه تحدث عن الإسلام بشكل حسن لكنه لم يأتِ بسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ماكرون لم يعتذر للرسول يا بتوع الاعتذار".

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن مأساة الرسوم الدنماركية تكررت والردود الانفعالية لا تؤدي إلى نتيجة، معقبا: "لا بد أن نتعقل ونعقل ونرد ونحاور ونهدأ، كل اللي قالولك قاطع، قاعدين في أفخم فنادق في الخارج وكلهم شغالين بمنتجات فرنسية، كلنا نعشق التراب الذي يمشي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلنا فداءً له".

وأوضح أن الدكتور محمد داوود، صاحب موسوعة الرد على الشبهات، بيان الإسلام، سمح له بتلخيص الموسوعة التي تضم 24 مجلدا، لكي تكون سهلة على الشباب وينتفع بها المسلمون، "تلخيص هذه الموسوعة العلمية يعتبر خير وعلم ينتفع به في الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد داوود، صاحب موسوعة الرد على الشبهات، أنه يسمح لكل مؤمن أن يقتبس من هذا الأمر الذي شارك فيه أكثر من 300 عالم من مختلف دول العالم، يوضحون فيه إنسانية الرسول، وسنته الشريفة.