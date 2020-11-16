محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع "صرف المسعودي" بتكلفة 30 مليون جنيه

وضع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حجر أساس مشروع الصرف الصحي بقرية المسعودي بمركز أبوتيج، اليوم، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، في حضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لبعض المشروعات بقرى مركز أبوتيج رافقه خلالها يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ورؤساء القطاعات ومهندسي المشروع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

واستمع محافظ اسيوط – خلال الجولة – إلى شرح لمكونات مشروع الصرف الصحي بقرية المسعودي ومراحل التنفيذ وتفقد موقع محطة المعالجة الثنائية الجاري تنفيذها ضمن المشروع الذي يتكون من محطة معالجة بطاقة استيعابية 1000 م3/يوم وشبكة انحدار بطول 8 كيلو لخدمة 10 ألاف نسمة بقرية المسعودي وتوابعها والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تركيب الخطوط والشبكات وخط الطرد الرئيسي للمشروع وأشاد بمعدل الانجاز في المشروع الذي سيتم الانتهاء منه خلال 8 أشهر مشددًا على تكثيف الجولات الميدانية لتفقد المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق بالقرى والنجوع للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والتأكد من سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء لضرورة تكثيف الجولات والزيارات الميدانية لكافة المشروعات التي يجرى تنفيذها ومتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات والالتزام بالخطة الزمنية لنهو المشروعات لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استهدفت 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة كما تستهدف المرحلة الثانية 90 قرية أخرى بمختلف مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 2,3 مليار جنيه للنهوض بمختلف الخدمات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والشباب والرياضة والرصف والكهرباء بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن المشروع يعمل بنظام المعالجة الثنائية المطابقة لقانون الصرف على المصارف الصناعية والذى يجرى تنفيذه بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.