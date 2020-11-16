أم لـ"وزيرة الهجرة": ابني مبهور بما رأى في زيارات شباب الدارسين بمصر

قالت إيمان خضيري، والدة كريم بهيج إسماعيل، أحد أعضاء وفد شباب الدارسين في الخارج، إن ابنها حالفه الحظ بالانضمام إلى مجموعة الطلاب الدارسين في الخارج عند عودته من فرنسا قبل الغلق، حيث استطاع أن يلحق بالفعاليات.

وأكدت الأم في رسالة إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن ابنها مبهور بما رأى وسمع، مشيرة إلى أنه حضر حفل ختام فعاليات ملتقى شباب الدارسين الأول.

ووجهت "خضيري" الشكر إلى وزيرة الهجرة وكل القائمين على المبادرة، موضحة أن ابنها يتمنى أن يحضر جميع الفعاليات التي لم يحضرها، نظرًا لانشغاله بالدراسة.

وأكدت أن ثقة الشباب عادت إليهم، خاصة بعد لقاءاتهم بالوزراء والمسؤولين، والتي تركت لديهم انطباعًا رائعًا عن الزيارة، مشيرة إلى أن "كريم" لم يزُر مصر منذ 4 سنوات متصلة.

وقالت "مكرم" خلال فعاليات انتهاء ملتقى فعاليات شباب الدارسين في الخارج، والموجودين في مصر حاليًا، إن هذا الملتقى إحدى قنوات التعرّف على ثروتنا البشرية من شباب المصريين بالخارج، حيث نجح في فتح بوابة تواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من خلال توفير برامج تدريبية في وزارات وهيئات، مؤكّدة أنَّ مصر بحاجة لعقولهم وخبراتهم واجتهادهم المستمر "لأن العلم سلاحنا للعبور إلى المستقبل".

كما أنَّ الملتقى وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، فأطلقت وزارة الهجرة في يونيو الماضي أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها.

ووجهت مكرم رسالة للشباب قائلة: "بنهاية هذه المبادرة لابد أن نحملكم المسؤولية للترويج للدولة المصرية والرد على الأكاذيب التي تروج ضدها، فأنتم العقول المصرية بالخارج، ومن يرغب في الاستمرار بالخارج سيكون خير سفير للدولة المصرية، ومن يرد العمل في الداخل مرحباً به ليفيد وطنه".