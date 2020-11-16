صور.. توافد كبير على منافذ صحة البحر الأحمر للحصول على مصل الإنفلونزا

شهدت منافذ تطعيم مصل الإنفلونزا بمكاتب صحة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، توافدا كثيفا من المواطنين بمدن المحافظة لحرصهم على الحصول على جرعة التطعيم، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأعلنت صحة البحر الأحمر عن توافر مصل الإنفلونزا vaxigrib رباعي التكافؤ بـ6 مكاتب صحة على مستوى المحافظة هي "رأس غارب، والغردقة، ووحدة سفاجا الصحية، والقصير، ومركز صحة أسرة مرسى علم، ووحدة الشلاتين الصحية".

وأوضح «مرعي»، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وأنه آمن وخاضع لجميع أنواع الاختبارات التي تضمن سلامة الجمهور.

وأشار إلى أن التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر يعطي جرعة كاملة من اللقاح على أن يكون مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع، أو تحت الجلد، مشددا على أنه لا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.

ونوه بأن الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين تفصل بينهما مدة لا تقل عن 4 أسابيع.

وشدد "مرعي" على الالتزام بالتعليمات للأشخاص الذين يقبلون على التطعيمات، حيث يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، كما يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأيٍّ من مكونات الطعم "البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - إكتوكسينول 9"، وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.