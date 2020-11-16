"صحة البحر الأحمر" تعلن عن توافر مصل الإنفلونزا في 6 مكاتب بالمدن

أعلنت صحة بالبحر الأحمر عن توافر مصل الإنفلونزا vaxigrib رباعي التكافؤ في 6 مكاتب صحة على مستوى محافظة البحر الأحمر هي مكتب صحة رأس غارب وصحة الغردقة ووحدة سفاجا الصحية ومكتب صحة القصير ومركز صحة أسرة مرسى علم وحدة الشلاتين الصحية.

وأوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وأنه آمن وخاضع لكل أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور.

وأشار مرعي في تصريح صحفي أمس، إلى أن التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر يعطي جرعة كاملة من اللقاح على أن يكون مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، مشددا على أنه لا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مدة لا تقل عن 4 أسابيع.

وأكد مرعي على الالتزام بالتعليمات للأشخاص الذين يقبلون على التطعيمات، حيث يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، كما يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 ) وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.

ورفعت صحة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واستعداد لسقوط الأمطار والسيول المتوقعة.

كان قرر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، صرف راتب شهر كمكافأة للعاملين في مستشفى القصير المركزى لجهودهم في التعامل الجيد والسريع مع مصابى حادث انقلاب طريق القصير، مؤكداً أنه منذ توليه منصبه وأرسى مبدأ الثواب للمتميزين والعقاب للمخالفين والمقصرين في عملهم.