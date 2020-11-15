مصدر بمديرية البحر الأحمر: الصحة لم تخطرنا بوصول صلاح إلى الجونة

أكد مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر، أن المديرية لم تتلقى حتى الآن أية تعليمات بشأن انتقال اللاعب محمد صلاح من القاهرة إلى الجونة لاستكمال فترة علاجه حتى تمام الشفاء من كورونا.

وقال المصدر لـ"الوطن" إننا جاهزون للإشراف على حالة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فور تلقيهم أي تعليمات من وزارة الصحة بخصوص ذلك.

وأكد المصدر، أنه لم يصله أي تعليمات بشأن ما تناولته وسائل الإعلام، بمغادرة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، فندق الإقامة بالقاهرة لاستكمال فترة العزل بمنتجع الجونة بالغردقة.

وكان مصدر مسؤول بغرفة الفنادق، كشف أن صلاح الذي أعلنت إصابته بفيروس كورونا قبل يومين أثناء تواجده بمعسكر المنتخب، غادر صباح اليوم فندق الذي كانت تقيم به بعثة المنتخب التي توجهت اليوم لتوجو، لمواجهة منتخبها، واتجه عبر سيارة خاصة إلى مدينة الغردقة، ليستكمل باقي أيام الحجر الصحي.

وأكد مصدر مقرب من محمد صلاح، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وسيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة، والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة، ولم تظهر أي أعراض عليه.

وأشار المصدر، إلى أن سفر صلاح للجونة لاستكمال فترة العزل الطبي هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والمُشرف الطبي على علاج محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، إن صلاح حصل على موافقة طبية للانتقال من مكان إقامته بأحد فنادق القاهرة إلى الجونة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشف حسني لـ"الوطن"، أن صلاح سافر في سيارة خاصة معقمة، ومعه سائق خاص يرتدي زي طبي لحمايته، موضحًا أنه يتم المتابعة الدورية لحالة اللاعب، مؤكدًا على استقرار الحالة، وعدم ظهور أى أعراض.

فيما كشفت مصادر مُقربة من اللاعب، إن اللاعب سُيقيم في مسكن خاص به بالجونة، لـ4 أيام، حتى موعد إجراء المسحة الثانية المقرر الخميس المقبل، لبيان سلبيتها أو استمرار إيجابيتها.