مأمورية تصطحب سفاح الجيزة للكشف عن 3 مقابر بالمحافظات

محطة جديدة في قضية "سفاح الجيزة" تبدأها أجهزة الأمن مع "قذافي ف." المحامي، 49 سنة، المتهم بقتل 4 أشخاص ودفنهم داخل شقق في الجيزة والإسكندرية، إذ انتقل بصحبه مأمورية مكونة من مباحث الجيزة والأمن العام والنيابة العامة وطبيب شرعي إلى منطقة بولاق الدكرور، للإرشاد عن جثمان رودينا شقيقة زوجته الثانية، التي قتلها بعد تهديها له بفضح علاقتهما غير الشرعية قبل زواجه من شقيقتها.

وأضافت التحريات، بأن المأمورية بعد الانتهاء من استخراج جثمان "رودينا" من شقة شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، سوف تتوجه إلى الإسكندرية، وتحديدا منطقة العصافرة، لاستخراج جثة فتاة كانت تعمل معه في محل لبيع الأجهزة الكهربائية، التي قتلها المتهم بعد مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان قد أخذهم منها، ودفنها في مخزن بالعصافرة.

وأشارت التحريات، إلى أن المأمورية سوف تتوجه بعد ذلك إلى مدينة المنصورة، حيث أقام المتهم بها لمدة 6 أشهر، وعقد قرانه على فتاة دون الزفاف، إذ تبين وجود عدة محاضر ضده، أحدها خاص باختفاء فتاة.

وأوضحت أن الهياكل العظمية التي عثر عليها في مقبرة شقة بولاق الدكرور، في انتظار ظهور نتائج تحاليل البصمة الوراثية لها وللأسر التي تم أخذ عينات منها، لمطابقتها، والتأكد من أنهما بالفعل هم المجني عليهم الذين اعترف المتهم بقتلهم، وبعد ذلك سوف يتم استخراج تصاريح دفن من النيابة العامة لتلك الهياكل، وتسليمها لذويهم تمهيدا لدفنهم.

وأكدت التحريات أن الهيكل العظمي الخاص بصديق المتهم، رضا محمد عبد اللطيف 48 سنة، محاسب عثر عليه داخل شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، وعثر على الهيكل العظمي يرتدي بنطال وقميص، بالإضافة إلى حافظة جلدية خاصه بالمجني عليه، بفحصها تبين العثور علي بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه، وبعض الأوراق الأخرى.

وعثر أيضا على الهيكل العظمي الخاص بزوجة المتهم، فاطمة الزهراء زكريا علي 34 سنة، بالإضافة إلى ملابس ممزقة خاصه بالمجني عليه، كما تم العثور علي مصوغات ذهبية عبارة عن دبلة ومحبس وسلسلة، وتم التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى النيابة العامة.