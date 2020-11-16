عاجل.. الأمن يبحث عن ضحايا جدد لـ"سفاح الجيزة" في الإسكندرية والمنصورة

قالت مصادر مطلعة على تحقيقات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، إنَّ الأجهزة الأمنية تبحث حاليًا عن ضحايا جدد للمتهم قذافي فتحي، في محافظتي الإسكندرية والمنصورة، بعد أن كشفت التحريات اختفاء بعد الأشخاص المقربين له في تلك المحافظتين والذين تربطهم علاقة به.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّه بعد 5 أيام من التحقيقات مع المتهم "سفاح الجيزة"، أرشد عن ضحيتين جديدتين بخلاف صديقه رضا محمد عبداللطيف (48 سنه - محاسب)، وزوجته فاطمة زكريا علي (34 سنة) والذي قتلهما قبل 5 سنوات ودفنهما في شقة بمنطقة العشرين ببولاق الدكرور.

واعترف المتهم، في التحقيقات، بقتل شقيقة زوجته الثانية ودفنها في الشقة التي اتخذها مكتب للمحاماة، كما اعترف بقتل فتاة أخرى (33 سنة) في الإسكندرية، ودفنها في مخزن بمنطقة العصافرة، وذلك بعد أخذه 45 ألف جنيه منها نظير أن يتزوجهاـ وعندما رفض طلبت منه المجني عليها المبلغ فقتلها ودفنها في مكان العثور عليها.

وكشفت التحريات، ما ورد بالمحضر رقم 4332 إداري بولاق لسنة 2015، والخاص بتغيب المهندس رضا محمد عبداللطيف، (48 سنة) بعد عودته بأيام من عمله في السعودية.

وقال شقيق المجني عليه رضا محمد عبداللطيف (48 سنة - محاسب)، إنَّه يبحث عن سر اختفاء شقيقه، وبالصدفة أشار عليه أحد أصدقائه بالبحث عنه في السجون، ربما يكون محبوسًا على ذمة إحدى القضايا.

وتابع شقيق المتهم: "بالكشف على اسمه تبين أنَّه محبوس في سجن الاستئناف على ذمة قضية سرقة في الإسكندرية، وتبين أنَّ زوجته تزوره، وبالحصول على عنوانها، تبين أنَّها مقيمة في الإسكندرية، وبسؤالها عن صورة له تبين أنَّها صورة محامية قذافي فتحي، والذي اتهمه شقيق المجني عليه قبل 5 سنوات بأنَّه وراء اختفاء شقيقه.

وباستدعاء المتهم من محبسه، وبمواجهته بانتحال صفة صديقه وحيازته لجواز سفره، اعترف بقتله وقتل زوجته أيضًا ودفنهما في شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور.

واصطحب فريق بحث المتهم، وبإرشاده جرى العثور على هيكلين عظميين لسيدة ورجل، وجرى نقلهما إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية للهيكلين للتوصل لهوية الضحيتين، كما قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول وجود ضحايا جدد للمتهم، وفحص جميع بلاغات التغيب والتأكّد من علاقة أصحابها المختفين بالمتهم.