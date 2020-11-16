زوجة "سفاح الجيزة": أجهضني 3 مرات.. ومكانش بيسيب فرض في الجامع

تزوجته في يوليو 2019، بعدما أقنعها أنه يعمل مهندس كهرباء في السعودية ولديه مكتب هناك، من هنا بدأت "مي" زوجة "سفاح الجيزة" تحكي قصتها معه، وتفاصيل الصدمات التي تلقتها تباعا، التي كشفت أكبر خدعة في حياتها، وكواليس القبض عليه.

"مي"، إحدى زوجات "قذافي ف." المتهم بقتل عدد من الأشخاص ودفنهم داخل بعض الشقق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، كشفت أنه ألقي القبض عليه بعد زواجهما بنحو 9 أشهر، موضحة أنها تفاجأت قبل 5 أشهر بقوة من مباحث سيدى جابر، أمام شقتها، ألقت القبض على زوجها، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من طبيبة تزوجها قبل زواجه منها.

وكشفت الزوجة المخدوعة لـ"الوطن"، تفاصيل وكواليس خطوبتها وزواجها من السفاح، قائلة: "إنه انتحل صفة مهندس وأخبرها أنه عائد من الخليج، وتقدم لها ووافق الأهل على الخطوبة التى استمرت 3 أشهر، قبل حفل الزفاف، واستمر الزواج 9 أشهر حتى تم القبض عليه".

صدمات لا تتوقف

وأضافت: "كان بيمثل عليا الحب والالتزام، وكل ما يسمع صوت الأذان يسيب اللى في إيده ويروح يصلى، وبعدين عرفت من الدكتور إن حملت 3 مرات، وهو كان بيجب ليا حاجات علشان التخلص من الجنين من غير ما أعرف".

وأوضحت زوجة سفاح الجيزة: "كان بيجيبلي حاجات من بره عبارة عن حلويات وعصاير وأكل جاهز، ويجبرني أكلهم لما يعرف أنى حامل، وبعدها بكام يوم أعرف أن مفيش جنين، وعرفت أن متجوزة من نصاب لما قال ليا إن الشقة اللى إحنا ساكنين فيها إيجار، ورابع يوم من اختفائه من حوالي 6 شهور، حضر ليا البواب وصاحب العمارة، وقالولي إن العقد باسم محمد مصطفى أحمد محروس، هنا اتأكدت أن هو نصاب، واكتشفت أن عقد الزواج مزور".

قاتل محترف

"كان شخص غامض جدا، وغريب فى كل تصرفاته، مكانش باين إنه قاتل محترف كده"، تؤكد الزوجة جوانب من شخصية زواجها التي لم تكن تفهمها، حتى تأكدت من جرائمه، موضحة: "ده بيعمل خير، وأي صلاة يسيب اللي في إيده ويجري على الجامع، كنت دايما بحس أنه عارف ربنا كويس، مكنتش أعرف أن هو بيمثل عليا".

وكان قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، قد كشف لغز الجرائم التى نفذها السفاح على مدار الأيام الماضية، بعد تحقيقات أجرها الضباط تحت إشراف اللواء علاء الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن المتهم بقتل زوجته وصديقه وسيدتين على علاقة غير شرعية بهما قبل 5 سنوات، ودفنهم فى شقق بمحافظة الجيزة والإسكندرية.

رجل بـ3 شخصيات

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" على فضائية "TeN"، أمس الأحد، قالت مي، إنها ترى زوجها ممثل بارع، ولم تشك فيه نهائيًا، ولم تتخيل أن يكون قد ارتكب كل هذه الجرائم، مضيفة: "بعد القبض عليه جاءت لي السكرتيرة الخاصة به، وقدمت لي 3 بطاقات بأسماء مختلفة، وبعدها اكتشفت أنني تزوجت نصاب".

وأشارت زوجة سفاح الجيزة، إلى أنها اكتشفت أنه على علاقات نسائية من خلال رؤيتها لبعض الرسائل الموجودة على هاتفه، لافتة إلى أنها تعرفت عليها من خلال إحدى جيرانهم، مؤكدة أنها لم تشك فيه للحظة واحدة، لافتة إلى أنه لم يوافق على المأذون الذي أتى به والدها، وأصر على أن يكون المأذون من طرفه.