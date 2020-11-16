وصول 80 ألف طن بضائع استراتيجية لميناء الإسكندرية

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، رغم استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 74 سفينة تحمل بضائع استراتيجية، بينهم 3 سفن حاويات و6 سفن مواد بترولية و16 سفينة بضائع عامة.

وأشار الغندور، إلى أنه جرى وصول 80 ألف طن بضائع استراتيجية من الخارج تشمل غلال ومواد بترولية وفحم، فيما جرى تصدير 53 ألف طن بضائع إلى الخارج.

ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ1545 حاوية، والواردة 2324 حاوية، منوها إلى أنه جرى دخول وخروج 13 ألف و660 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، تحسنا نسبيا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار، وذلك بعد سيول شهدتها المدينة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وسط استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لنوة المكنسة التي هطلت على المدينة الساحلية.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لنوة المكنسة، وذلك بعد توقعات الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية.

فيما عادت المدارس إلى الدراسة، وذلك بعد تعطيل أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.