السكة الحديد: وصول 17 عربة قطار روسية جديدة ميناء الإسكندرية خلال أيام

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه سيتم توريد ما يقرب من 17 عربة قطار روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية "عادية" إلى ميناء الإسكندرية قادمة بحرا من روسيا، ضمن صفقة الـ1300 عربة قطار، لافتا إلى أنه تم استلام 121 عربة قطار روسية جديدة خلال الفترة الماضية، موضحا أن صفقة العربات الروسية ستعمل على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل قطارات مكيفة لركاب الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخ الهيئة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة الحالية.

ونوه إلى أن صفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

ومن جهته، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلى والبحرى تسير بصورة منتظمة وطبيعية تزامنا مع الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا تتم بصورة دورية، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم دورات المياه بالمحطات وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لتقديم كل الحماية والأمن لجموع الركاب.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن الهيئة لم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا، لافتا إلى أن هناك التزام كامل من قبل العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، مشددا على جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.