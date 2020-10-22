إحباط محاولة تهريب 3 قطع خزفية عبر ميناء الإسكندرية (صور)

نجحت الوحدة الأثرية بميناء الإسكندرية البحري، في ظبط 3 قطع من الخزف والزجاج، وذلك في أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إنَّه عقب تلقي الوحدة الأثرية بميناء الإسكندرية إخطارًا من رجال الجمارك بوجود بعض القطع داخل إحدى الحاويات المصدرة إلى الخارج والمشتبه في أثريتها، تمّ تشكيل لجنة عليا برئاسة علاء الدين محمود، وكيل متحف الفن الإسلامي للشؤون الأثرية لفحص القطع.

وأكّد السيد حمدي همام أنَّ أعمال الفحص أثبتت أثرية القطع، وهي عبارة عن مشكاة من الخزف عليها كتابات من القرن التاسع عشر، وإناء من الخزف على شكل الكمثرى ذو فوهة مستديرة من القرن التاسع عشر، وإناء آخر من الزجاج المزخرف دون فوهة ويرجع إلى أوائل العصور الاسلامية.

وصادرت اللجنة القطع لصالح وزارة السياحة والآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته، وتمّ إيداع القطع بأحد المخازن المتحفية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.