فيديو.. رجل يعتدي على سيدة في أتوبيس بتركيا: "بصقت عليه فرماها على الرصيف"

أثارت واقعة الاعتداء على سيدة في أوتوبيس نقل عام، ردود فعل غاضبة، بعد أن قام أحد الركاب بدفعها بالقوة خارج الأوتوبيس لتسقط على الرصيف وسط صدمة بين المارة.

بدأت الواقعة التي شهدتها تركيا قبل أيام، في الفيديو الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قامت السيدة بالبصق تجاه المقعد الذي يجلس عليه أحد الركاب، وكان يرتدي كمامة سوداء على وجهه، الأمر الذي أثار غضب الرجل بشدة، ودفعه للاعتداء على السيدة وسط ذهول من الركاب، حيث لم يتدخل أحدهم، وقام الرجل بدفع السيدة بقوة من باب الأوتوبيس لتسقط على رصيف الشارع.

ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي: همجية

الفيديو الذي تم تداوله، شهد العديد من التعليقات المتباينة، حيث وجه كثيرون انتقادات إلى الرجل بسبب العنف الذي مارسه تجاه السيدة، والذي تم وصفه بـ"الهمجية والتوحش"، فيما اعتبر آخرون أن السيدة مسئولة عن الواقعة بسبب البصق داخل الأوتوبيس، بمخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، التي من المفترض اتباعها لاسيما في وسائل المواصلات العامة.

وتشهد تركيا تدهورا في حقوق المرأة، وصفتها بعض المنظمات الحقوقية بأنها حملة ممنهجة من قبل السلطات التركية، وقد شهد العام الجاري 146 حالة قتل ضحيتها نساء، الأمر الذي دفع العديد من المنظمات النسوية لتنظيم مظاهرات ضد هذا العنف الذي تتعرض له المرأة في تركيا والتي تنوعت ما بين "عنف منزلي، واعتداءات جنسية وما يسمى "جرائم الشرف"، والاتجار بالبشر".

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة هناك ما يقرب من 38% من النساء في تركيا قد تعرضن إلى العنف الجسدي أو الجنسي في المنزل، هذا بالإضافة إلى زيادة معدل زواج القاصرات والذي تفاقم على مدار العشر سنوات الماضية حيث قدر بـ 482,908 حالة زواج أطفال وفقًا لتقرير حكومي عام 2018، ناهيك عن ازدياد عدد حالات الانتحار بين النساء كنتيجة لكونهن عالقات في منازل غير سعيدة مع رجال، وربما أطفال، لم يرغبن فيهم.

كما تواجه تركيا تفشي لفيروس كورونا المستجد، دفعت السلطات التركية خلال الشهر الجاري لمعاودة فرض القيود في إطار تدابير الحد من تفشي الوباء، حيث تخطت تركيا عتبة 10 آلاف وفاة بالفيروس.