اقتصادي عن مقاطعة السعودية لمنتجات تركيا: فقدت أهم سوق بالشرق الأوسط

من فترة للأخرى، تنتشر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تطالب بمقاطعة البضائع التركية، وارتفعت وتيرة هذه الحملات مؤخرًا، خاصة بعد إساءة أنقرة للسعودية، وتطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة ازدراء تاريخهم.

التبادل والتعاون التجاري بين السعودية وتركيا يدر أموالا طائلة، ما ينذر بخسارة لتركيا حال وقف ضخ الأموال السعودية في السوق التركي مقابل شراء منتجاتهم، فما هو حجم تلك الخسائر وكيف تؤثر على الاقتصاد التركي؟

الشافعي: المنتجات التركية ستفقد سوقا رئيسيا داخل السعودية

لتوضيح حجم الخسائر الاقتصادية لتركيا، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنه بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا نجد أن المنتجات التركية ستفقد سوقا رئيسيا داخل السعودية، بعد المقاطعة التي نفذها شعب المملكة.

وأضاف "الشافعي" لـ"الوطن"، أن المقاطعة السعودية للمنتجات التركية فرصة طيبة للمنتج المصري أن يدخل السوق السعودية بغزارة أكبر، لافتًا إلى أن تركيا أضحت تفقد كل يوم المزيد من قيمة الليرة أمام الدولار، فيما يزداد العجز التجاري التركي، ويسوء مستوى المعيشة للمواطن التركي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السياسة المتبعة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تؤثر سياسيا على وضع الاقتصاد التركي، وتضغط على الاحتياطي النقدي وترفع من نسبة التصخم، الذي يؤثر بالتبعية على السلع الأساسية للمواطن التركي.

كما أوضح أن المنتجيبن التركيين فقدوا أهم سوق لهم بالشرق الأوسط السعودي، والذي كان متنفسا كبيرا لمنتجاتهم سابقًا، ما سيجعلها تفقد مليارات الدولارات، بسبب تلك المقاطعة.

رئيس الغرف السعودية: الاقتصاد التركي خسر نحو 20 مليار دولار بسبب المقاطعة

ومن جانبه، قال عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التركي تبلغ نحو 20 مليار دولار على حد تعبيره، لافتا إلى تواصل شركات ومصانع سعودية معه بعد حملة المقاطعة.

وأضاف "العجلان" في مداخلة على قناة روتانا خليجية: "اليوم المصانع السعودية الموجودة في تركيا كلها ستخرج خارج تركيا وأنا تواصلوا معي سعوديين لهم مصانع هناك سينقلونها اليوم من تركيا وهذا كلام مؤكد وأنا مسؤول عنه.. لما يكون في مليون و300 ألف سائح يروحون لتركيا هؤلاء يشغلون فنادق ويشغلون مطاعم ويشغلون سيارات ويشغلون كل حاجة واليوم سوق السياحة سيفك اليوم أو بعد سنة فهذا سوق كبير، اليوم الاستيراد، استيراد السعودية من أي بلد في العالم استيراد كبير، اليوم استثمارات السعودية موجودة في كل مكان وهذا مؤثر".

وبدوره، قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا تصدر سنويًا سلع تقدر بما يقرب من 12 مليار دولار للمملكة العربية السعودية الأخرى، لكن المملكة أطلقت حملات لمقاطعة البضائع التركية.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "بدأت محلات كبيرة في المملكة العربية السعودية تقرر إنها لن تتعامل مع السلع التركية ولن تطرحها، وسيكون هناك مقاطعة سعودية للسلع التركية، وذلك بسبب الإساءة البالغة للسعودية من قبل أنقرة، حيث تستهدف القيادة السعودية".