بدء صرف دعم "تكافل" لـ2 مليون مواطن بإجمالي مليار و16 مليون جنيه

تبدأ وزارة التضامن الإجتماعى، اليوم، الثلاثاء، الصرف لمستفيدي "تكافل" والبالغ عددهم حوالي 2 مليون، بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستفيدي "كرامة" الذين لم يقوموا بالصرف خلال يومى الأحد والاثنين الماضين.

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتواصل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، مع كافة المحافظات ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة

وأشارت القباج، إلى أنه سيتم افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات، موضحة أنه تم تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن 28% من دعم تكافل وكرامة يذهب لذوي الهمم، و10% للمسنين، و11% للمرأة المعيلة، و1.5% للأيتام.

صندوق"تكافل وكرامة" يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة

وأوضحت "القباج"، أن صندوق برنامج تكافل وكرامة، يستهدف استمرارية البرنامج، والذي يعمل على توفير تمويل مستقبلي للأسر المدرجة بمنظومة الدعم النقدي، إضافة إلى أنه يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة.

ولفتت وزيرة التضامن الإجتماعى، إلى أنه سيتم تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت "ميزة"، لتوفير مميزات متعددة للعميل، منها إتاحة عمليات السحب والإيداع، إلى جانب سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية.