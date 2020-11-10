"تكافل الصحفيين": إعفاء أعضاء الصندوق من غرامة التأخير لنهاية نوفمبر

قرر مجلس إدارة صندوق نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة الصندوق، مد فترة إعفاء أعضاء الصندوق المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض من غرامة التأخير.

كما شمل القرار، بحسب بيان للنقابة، الإعفاء عن سداد رسم إعادة القيد حتى آخر شهر نوفمبر الجاري، وطالبت النقابة الأعضاء بمراجعة إدارة الصندوق.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين تطورات إيجابية فيما يخص موضوعي المعاشات والتأمينات على خلفية لقاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث قضايا المعاشات والتأمينات الخاصة بالصحفيين والمحالين للمعاش منهم ومن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجمالا.

وقال النقيب في بيان له، إنه بعد جلسة حوار مثمرة دامت حوالي ساعتين، انتهت الجلسة لتطورات إيجابية للغاية بالنسبة للتأمينات المتوقفة للصحفيين، من الصحف الحزبية المغلقة والخاصة المتوقفة والمفصولين والمستقيلين من صحف قائمة، والتي بدأت النقابة مشاوراتها بشأنها مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عدة شهور.

وأشار إلى أنه قد توصل ورئيس مجلس إدارة الهيئة إلى التالي:

أولًا: إصدار قرار من رئيس ومجلس إدارة الهيئة بإعادة فتح الملفات التأمينية للفئات الثلاث من الصحفيين المشار إليها سابقا، بحيث يتاح لهم سداد التأمينات كأرباب عمل، بدون حاجة لمؤسسات صحفية أغلقت أو توقفت أو انتهت علاقتهم الوظيفية بها.

ثانيا: تشكيل لجنة من المختصين بالهيئة تقوم بعملها بالتعاون مع نقابة الصحفيين في مقر مؤقت بالنقابة، وتستقبل فرادى وفق جدول زمني يتم إعلانه لاحقا، كل الصحفيين المضارين من مشكلة التأمينات، وطرح حزمة من الاختيارات على كل منهم وفقا لحالته لتصحيح أوضاعه التأمينية حسب اختياره وظروفه.

ثالثا: إنشاء ربط إلكتروني دائم على مدار الساعة بين قواعد البيانات بالهيئة والنقابة، لتبادل المعلومات لحظيا، وتمكين أعضاء النقابة من المعرفة الدقيقة بأوضاعهم التأمينية، بما يساعد على حل أي مشكلة تطرأ عليها بصورة فورية.

واتفق الطرفان على أن قرار الهيئة المشار إليه بإعادة فتح الملفات التأمينية وبدء عمل اللجنة المذكورة بمقر النقابة، سوف يتمان خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونقيب الصحفيين على التعاون الكامل والتواصل المستمر بينهما من أجل رعاية مصالح وحقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، في ظل رعاية ودعم كاملين من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.