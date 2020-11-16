"حفظي" عن إقامة مهرجان القاهرة في ظل كورونا: مهم لصناع الأفلام

قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن إقامة الدورة 42 تمثل تحديا كبيرا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف حفظي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا داخل احد فنادق القاهرة، إنه كان لابد من استمرارية المهرجان لأهميته بالنسبة لصناع الأفلام وكذلك لمن يحتاجون دعما وتمويلا.

وأوضح أن جائحة كورونا لم تكن التحدي الوحيد أمام إدارة المهرجان، وإنما كان تغيير المكتب الفني بعد استقالة الناقد أحمد شوقي من منصبه، حيث وجه له الشكر علي جهوده خلال الأعوام الأخيرة.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.