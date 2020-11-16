تطوير "قبة الإمام الشافعي" بـ20 مليون جنيه من "صندوق السفراء الأمريكي"

تشهد وزارة الأوقاف، طفرة كبيرة في ملف عمارة المساجد خاصة، مساجد آل البيت والصالحين، حيث تولي الدولة المصرية ممثلة في الأوقاف ووزيرها الدكتور محمد مختار جمعة اهتمام شديد بتلك المساجد لما لها من مكانة خاصة عند المصريين.

ويفتتح وزير الأوقاف، وبصحبته الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد الإمام الشافعي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

20 مليون جنيه قيمة رفع كفاءة قبة الإمام الشافعي

وبحسب الوزارة فإن عملية التطوير والترميم للمسجد وصلت تكلفتها بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، ويقوم الوزيران ومحافظ القاهرة بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي والتي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

وقررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة المقبلة، تكريما للإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره، حيث خصصت موضوع خطبة الجمعة المقبلة للحديث حول الإمام ودوره التجديدي.

وقالت الوزارة، في بيان لها: قررت الأوقاف أن يكون موضوع "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره" موضوع خطبة الجمعة القادمة، وذلك بمناسبة افتتاح مسجده الجمعة القادمة بعد صيانته وتطويره بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والآثار بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية.

وشددت الوزارة علي الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

502 مسجد يتم افتتاحهم خلال 81 يوم

كما تفتتح الوزارة يوم الجمعة المقبل أيضا 49 مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال 81 يومًا من أول سبتمبر حتى الجمعة المقبل 502 مسجد.

وأكدت الوزارة أنه في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين، تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل تسعة وأربعين مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط 502 مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم .

أوضحت الوزارة أن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، بقصد نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله.

"دينية النواب": العديد من المساجد يجري العمل علي صيانتها وترميمها بكافة المحافظات

بدوره أشاد اللواء شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بجهود وزارة الأوقاف لإعمار المساجد الأثرية ومساجد آل البيت، كذلك عمليات الصيانة والترميم، فهناك العديد من المساجد التي يجري العمل في صيانتها وترميمها، على مستوى الجمهورية بالإضافة للمساجد الأثرية.

وأكد الجندي لـ"الوطن" أن الدولة المصرية تعمل علي إعادة وقار المساجد، من خلال بناءها علي مساحات كبيرة ووجود الزخارف الإسلامية والعمارة الإسلامية القديمة بها، فهناك مسجد الصحابة بشرم الشيخ والذي يعد صرح إسلامي هام، كذلك هناك عدد كبير من المساجد يتم افتتاحه كل اسبوع، وما أحصته الوزارة خلال 81 يوما فقط، حيث افتتحت خلالهم 502 مسجد يعطي رسائل هامة بمدى الاهتمام الذي توليه الدولة ببيوت الرحمن.