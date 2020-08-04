السبكي عن فيلم "صاحب المقام": آن الأوان الإمام الشافعي يرد على الجواب

روج المنتج أحمد السبكي لفيلمه الجديد "صاحب المقام"، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال عيد الأضحى المبارك.

ونشر "السبكي"، صورا مجمعة من الفيلم عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً، "آن الأوان الإمام الشافعي يرد على الجوابات".

"صاحب المقام" تدور أحداثه حول، "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

العمل من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.