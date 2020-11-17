تفاصيل الاشتراك في مسابقة "الأزهر للبحوث".. جوائز تصل لـ100 ألف جنيه

أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن مسابقة الأزهر العالمية للبحوث، والتي تأتي انطلاقًا من المسؤوليات العليمة والدينية والاجتماعية التي يضطلع بها الأزهر كونه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية.

الشروط العامة للمسابقة

- اللغة المعتمدة للبحوث المقدمة في فروع المسابقة هي اللغة العربية الفصحى، سواء كان الباحث من داخل مصر أو خارجها.

- يتقدم الباحث ببحث واحد فقط في أحد فروع المسابقة، ولا مانع من مشاركة أكثر من باحث في إعداد البحث.

- يكون البحث متسمًا بالجِدَّة والعمق، ويراعَى فيه أصول المنهج العلمي وتقاليده المعتمدة.

- يُكتب في الصفحة الأولى من البحث عنوان البحث، واسم الباحث، والصفة العلمية، والتخصص، وجهة العمل، والجنسية، ومحل الإقامة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ولا يُذكر في متن البحث اسم الباحث، أو أية إشارة تكشف عن هويته.

- تُقدَّم البحوث بصيغة (WORD) و(PDF)، على أن يكون نوع الخط (Simplified Arabic)، بحجم (16) في المتن، و(12) في الحواشي، و(20) Bold في العناوين.

- ألا يقل حجم البحث في أيٍّ من فروع المسابقة عن (200) صفحة، ولا يزيد على (300) صفحة.

- ألا يكون البحث قد قُدم لجهة أخرى، أو حصل به الباحث على درجة علمية.

- إذا ثبت أن بالبحث المقدم انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، أو تجاوزًا لأخلاقيات البحث العلمي؛ تحمل الباحث تبعات ذلك دون أدنى مسئولية على الأزهر الشريف.

- تنتقل حقوق الطبع والترجمة والنشر لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمجرد فوز البحث بالجائزة، مع الاحتفاظ بالحق الأدبي للباحث.

- آخر موعد لتلقي البحوث نهاية شهر رجب 1442، وآخر موعد لتلقي ملخصات البحوث نهاية شهر ربيع الآخر 1442.

- تُسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة في الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الموافق 7 رمضان.

- يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.

- تُرسَل البحوث، وصور الرقم القومي أو جواز السفر، إلكترونيًّا عبر النافذة الخاصة بالمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية http://www.azhar.eg، أو تُقدَّم يدويًّا إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء (مشيخة الأزهر القديمة – أمام الجامع الأزهر).

وأعلن الأمين العام لهيئة كبار العلماء عن جوائز المسابقة، وجاءت كالآتي:

جوائز المسابقة

- قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: 100 ألف جنيه مصري.

- قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الثاني في كل فرع: 50 ألف جنيه مصري.

- قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الثالث في كل فرع: 25 ألف جنيه مصري.

ويمكن للراغبين الاشتراك في المسابقة من هنـــــــــــا.