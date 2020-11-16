مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي كورونا بالمدارس: الأعراض خفيفة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان تفاصيل الحالة الصحية لـ310 حالات إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و180 حالة اشتباه، وذلك داخل المدارس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، لـ"الوطن"، أن الإصابات أعراضها طفيفة وحالة أصحابها جيدة، مشيرًا إلى أن الحالات تتنوع ما بين طلاب ومدرسين وعمال بالمدارس وموظفين إداريين.

وتابع المصدر: "بمجرد ظهور الأعراض داخل المدرسة على أي حالة وتحديدًا عرض ارتفاع درجة الحرارة، تودع غرفة العزل والفرز، ويتم إبلاغ الأهل وولي الأمر في حال كان الاشتباه يخص الطلاب، ثم تُجرى المتابعة عبر الإدارة التعليمية ومديرية الصحة يوميًا مع الحالة المصابة في المنزل؛ للتأكد من استقرارها وعدم تطور الأعراض".

وأضاف المصدر، أن هناك حالات مصابة أُبلغ عن ظهور أعراض عليها من خلال أولياء الأمور من المنزل، وهذه تُتابع أيضًا ببروتوكول العزل المنزلي.

وأوضح المصدر، أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وضعتا خطة وقائية يتم تنفيذها بالشكل الصحيح لضمان عام دراسي آمن، لافتًا إلى أنه لا نية لغلق المدارس أو عدم استكمال العام الدراسي، وهناك خطط بديلة مثل التعليم "أون لاين" والمنصات المختلفة، ولا داعي للخوف.

وذكر أن أي مكان علي مستوي العالم سيظهر فيها حالات مصابة بالفيروس، ولكن الفرق يكمن في التعامل مع الحالات والقدرة على الاستمرار بدون خسائر.

وقالت وزارة الصحة في بيان سابق، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم "واتساب" على الرقم "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.