"الصحة" عن حذف أدوية من بروتوكول كورونا: كان لها مضاعفات وآثار جانبية

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن الحل الوحيد للتعامل مع فيروس كورونا، هو اتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحًا: "مفيش منها مفر، نتعلم من الفنانة نشوى مصطفى أو أي حد آخر، إن عدم الالتزام سيؤدي إلى الإصابة".

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أنه يجب على المواطنين طلب النصيحة الطبية عند حدوث أي عرض، والبعد عن التزاحم لكي يحمي المواطنين أنفسهم وبلدهم من العدوى.

حسام حسني: هيحصل زيادة إصابات كورونا.. بس مش هتوصل لأعداد يونيو يوليو

وتابع: "هيحصل زيادة في الأعداد، لكن أتوقع إننا منوصلش لأرقام شهري يونيو ويوليو، وجاهزين لأي احتمالات، والمصريون من سيحمون بلدهم، ويجب الالتزام بالاشتراطات الاحترازية واللي مشواره مش ضروري مينزلش".

وأوضح، أنه لا يوجد دواء شافٍ من فيروس كورونا حتى هذه اللحظة، لكنها حزمة من الأدوية، تزيد نسب الشفاء فيما يعرف باسم البروتوكول العلاجي: "نسب الشفاء كانت عالية في البروتوكول المصري، لكن بعض الأدوية كان لديها مضاعفات وآثار، وهناك أدوية جديدة الأبحاث المصرية والعالمية، أثبتت أنها ذات فاعلية وكان يجب إضافتها، وكان هناك ذات أثار جانبية، فحذفناها من البروتوكول".

حسام حسني: وعي المواطن هو اللي هيحمي البلد

ولفت، إلى أنه جرى إضافة بعض الأجهزة الحديثة التي تمنح الجسم الأكسجين دون الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي، موضحًا أن فيروس كورونا ليس أقل شراسة من ذي قبل، إذ أن 80% من الإصابات حالات بسيطة و15% حالات متوسطة وشديدة و5% شديدة الخطورة.

وأردف: "تواصلنا بالأمس مع أطباء إيطاليين وإسبانيين ووصلوا إلى نفس النسب تقريبًا"، محذرًا من أن الشتاء هو فصل انتشار الفيروسات، وبالتحديد من شهري ديسمبر ويناير: "الدولة عملت اللي عليها ولسه هتعمل اللي عليها، لكن حذر ووعي المواطنين هو اللي هيحمي البلد وزي ما عدينا المرحلة الأولى من الوباء هنعدي المرحلة الثانية، وأعراض أعراض كورونا لم تختلف منذ ظهوره الأول".