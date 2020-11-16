رئيس مهرجان القاهرة: تغيير مسمى جائزة فاتن حمامة إلى الهرم الذهبي

أعلن المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن اتخاذ اللجنة الاستشارية قرارا بتغيير مسمي جائزة فاتن حمامة التقديرية بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والتي تقرر منحها للكاتب الكبير وحيد حامد.

وشكر "حفظي"، الكاتب وحيد حامد علي قبوله التكريم المقرر أن يتسلمه في حفل الافتتاح، حيث أنه من المقرر أن تهدي الجائزة أيضاً للكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون.

وأضاف حفظي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا داخل احد فنادق القاهرة، إنه كان لابد من استمرارية المهرجان لأهميته بالنسبة لصناع الأفلام وكذلك لمن يحتاجون دعما وتمويلا.

وأوضح أن جائحة كورونا لم تكن التحدي الوحيد أمام إدارة المهرجان، وإنما كان تغيير المكتب الفني بعد استقالة الناقد أحمد شوقي من منصبه، حيث وجه له الشكر علي جهوده خلال الأعوام الأخيرة.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.

يكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون، بجائزة "الهرم الذهبى التقديرية" لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.

ويعد "هامبتون" ثالث تكريمات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أعلن المهرجان أيضا عن تكريم الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد بجائزة "الهرم الذهبى التقديرية" لإنجاز العمر، كما يكرم المهرجان أيضا النجمة المصرية منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.