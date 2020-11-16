وفاة رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا بكورونا بعد محاولات علاجه 20 يوما

بعد صراع شديد مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، الذي تفشى في روما، توفي محمود عوض الله، رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا، قبل ساعات، ليخيم على أفراد الجالية بالبلاد حالة شديدة من الحزن.

وأكّد الدكتور إبراهيم يونس، رئيس الجالية المصرية في إيطاليا، وفاة محمود عوض الله، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث استمر علاجه منها لمدة 20 يومًا.

يونس: عوض الله خضع للعلاج بمستشفى في توينو.. ولم تنتقل العدوى لعائلته والعزاء غدا

وأضاف "يونس"، في تصريح لـ"الوطن"، أنَّ رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا، خضع للعلاج من الفيروس بمستشفى "الماوريتسيانو" في مدينة تورينو بالشمال الايطالي.

وأضاف أنَّ المصريين بإيطاليا فقدوا واحدًا من أميز أبنائها وأكثرهم خلقًا، موضحًا أنَّه حريصًا على التواصل المستمر مع شقيق الراحل منذ إصابته، نافيًا إصابة أحد أفراد عائلة عوض الله بالفيروس.

وتابع أنَّه سوف يتمّ إقامة مراسم العزاء للراحل غدا بمسجد مكة، في مدينة تورينو، وذلك بناء على طلب الأسرة والأصدقاء.

وقال الدكتور إبراهيم يونس، إنَّه كانت تربطه علاقة صداقة قوية مع الراحل، حيث وصلوا إلى مدينة تورينو في بداية الثمانينات، وجمعهم دائما تعاون ثقافي واجتماعي، مضيفًا: "نختلف ونتفق، وكانت حلاوة التعايش في التواجد كأهل وبلديات وأصدقاء والآن أشعهر بالوحدة بدونه فكان يشغل جانبا كبيرا من يومي، رحمة الله عليه".

يونس: الراحل كان أحد أبطال الجودو.. وأسس ناديا له في إيطاليا

وأوضح أنَّ محمود عوض الله كان يقيم في البلاد منذ أوائل الثمانينات، وكان من أبطال الرياضة الأوليمبية، حيث حاز على العديد من الجزائز والميداليات في رياضة الجودو، ولعشقه للرياضة والألعاب المختلفة تبنى التدريب وتأهيل الشباب للجودو.

ولفت إلى أنَّه نظرًا لمشاركته في العديد من الدورات واحتياجه للتدريب المستمر، تولى تأسيس نادي خاص بذلك في مدينة تورينو، ثم حرص على إعداده على أكمل وجه ليتسع للتدريب وتسجيل الأعضاء.

كورونا في إيطاليا

وتشهد إيطاليا حاليًا تصاعدًا في أعداد إصابات فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيلها 33979 إصابة و546 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وفي السبت الماضي، أضافت إيطاليا عددًا من المناطق إلى تصنيف المناطق الشديدة الخطورة، بعد تسجيل رقم قياسي على صعيد البلاد، وهو 40.902 إصابة، لتنضم كامبانيا وتوسكانا إلى لائحة المناطق التي تطبق قيود إغلاق شديدة من يوم الأحد.