صحة بني سويف تعلن توافر مصل الإنفلونزا رباعي التكافؤ بـ50 جنيهاً

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، اليوم الاثنين، عن توافر مصل الإنفلونزا الموسمية (vaxigrib) رباعي التكافؤ، في 3 أماكن على مستوى المحافظة، حيث يتم توفيره بسعر رمزي للمواطنين، بواقع 50 جنيهاً.

وأشارت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان صحفي، عن توافر المصل في مركز طبي "الغمراوي" بمدينة بني سويف، ومركز طبي مركز ببا، ورعاية طفل الفشن.

من جانبه، قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وهو مصل آمن، وخاضع لجميع أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، مع الالتزام بالتعليمات.

وتشمل التعليمات تأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم، مثل "البيض"، وأدوية "فورمالدهيد" و"نيوميسين" و"اكتوكسينول 9"، وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يتم مراجعة الطبيب المعالج، وأن التطعيم يبدأ للأطفال من سن 6 شهور فأكثر، جرعة كاملة من اللقاح، والأطفال أقل من 9 سنوات، الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية، بسنوات سابقة، يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين، تفصل بينهما مدة لا تقل عن 4 أسابيع.

وأشار إلى أن التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، ولا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.