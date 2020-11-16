ضبط شخصين زورا محررات رسمية لتسهيل سفر شباب بني سويف للخارج

وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف مفادها تلقي (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة المركز) بعض المبالغ المالية من المواطنين راغبي السفر للخارج نظير التزوير في محررات رسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ إعداد مأمورية بمشاركة مديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمان وبحوزتهما (10 جوازات سفر منتهية، خاصة بعدد من المواطنين، وكذا كمية من الصفحات المنزوعة من جوازات السفر – 10 جوازات سفر الطابعة القديمة الملغاة – 6 جوازات سفر سارية لعدد من المواطنين – 27 ملصق تأشيرة منسوبة لإحدى الدول العربية – 7 أكلاشيه منسوب لإحدى الدول العربية – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في نشاطهما المؤثم وملكيتهم للمبلغ المالي.