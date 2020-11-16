"تعليم بنها" تكرم مديري المدارس والموهوبين

كرّم عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية مجموعة من مديري المدارس وأعضاء هيئة التدريس الموهوبين، اليوم، بعد مشاركتهم ورش عمل لتنمية الإبتكارات والإختراعات بمدارسهم والتي نفذها الطلاب من خامات بيئيه بسيطة علاوة على إعداد دروس تفاعلية عن طريق السبورات الذكية.

وقال "فتح الباب" إن الإدارة لا تدخر جهدا في اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين وتقديم الدعم المادي واللوجستي لهم لأنهم هم نواة النهوض بالوطن، لافتا إلى أن تكريم الموهوبين منهم ضروري لتشجيعهم على المضي في طريق الابتكار.

وفي وقت سابق، كرمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، خلال ورشة عمل لحل المشكلات بطريقة إبداعية بمدرسة الشرقاوية الإعدادية بشبرا الموهوبين المتميزين بالإدارة تحت إشراف طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة وبحضور محمد مهدى مدير عام الإدارة.

وقال أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، إن الورشة جاءت ضمن اهتمام المديرية بالموهوبين وإكسابهم المهارات الجديدة، لافتًا إلى أن ورش العمل تناولت سبل حل المشكلات بطريقة إبداعية وتكريم العديد من الموهوبين.

فيما افتتح الفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي يرافقه الشاعر طارق عمران مدير عام الثقافة بالقليوبية ورأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها فعاليات المعرض الفنى التشكيلى لرسومات الأطفال بمناسبة أعياد بمشاركة 10اطفال وتحت إشراف الفنان محمد عكاشة ويضم أعمال نحت وتصوير وتصميم ورسومات تعبر عن أعياد الطفولة .