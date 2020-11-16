13 مبادرة وملتقى خلال عام لوزارة الهجرة.. منها المرأة المصرية المهاجرة

منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة والذي يعكس بحق اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري المقيم بالخارج وضرورة حمايته ورعاية مصالحه، حرصت الوزارة على العمل استراتيجية مصر 2030 التي تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وخلال العام الحالي عقدت الهجرة العديد من المبادرات والفعاليات ويرصد التقرير التالي ماتم إنجازه خلال عام:

* تعاون وزارة الهجرة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ 17".

* أولت الوزارة اهتماما خاصا بملف شباب مصر في الخارج واستدامة التواصل معهم

* تنظيم ملتقيات أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من المصريين المهاجرين للتعرف على تحديات الدولة ولقاء الوزراء والمسؤولين.

* مشاركة الجيل الثاني والثالث والرابع في مبادرة "عينيك في عنينا" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

* نجاح برنامج الملتقى الأول لمبادرة "شباب مصر الدارسين بالخارج" الذي اختتم أعماله مؤخرًا وزيارة هؤلاء الشباب إلى حي الأسمرات بصحبة وزير الشباب والرياضة.

* الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري" ودخولها حيز التنفيذ وتنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج عبر تطبيق "زووم" تفعيلا للمبادرة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص وهي شركة "ويل سبرينج"، وذلك لتعليمهم لغتهم العربية واللهجة المصرية وربطهم بثقافتهم وهويتهم لأننا نواجه تحدي طمس الهوية العربية والمصرية.

* تعاون وزارة الهجرة مع وزارة القوى العاملة في مجال رعاية العمالة المصرية بالخارج وحماية حقوقهم، خاصة أن الشريحة الأكبر من متواجدة في دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية.

* بروتوكول تعاون مبرم بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير، فيما يتعلق بشحن الجثامين.

* دور الوزارة في مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، والتي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة وزارة الهجرة في منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019.

* التعاون والتنسيق الكبير فيها مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، إيمانًا بأهمية تدريب وتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.

* تتولى الوزارة إعداد وتنظيم سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، لربط عقولنا المهاجرة بأرض الوطن، والذي نظمت الوزارة منها حتى الآن خمس نسخ، وجارٍ الإعداد للنسخة السادسة تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية، والهدف منها هو ضمان استدامة التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج، ومستثمريها لربطهم بخطط التنمية المستدامة التي تعكف عليها الدولة.

* الاهتمام بالمرأة المصرية المهاجرة والتواصل معها، لدورها في خدمة مجتمعها بالداخل من خلال إرسال دعم ومساعدات إلى مستشفيات الناس و57357 وأبو الريش وغيرها.

* دعم وزارة الهجرة لمبادرة "مساندة صغار الصيادين" التي أطلقها محمد سعفان وزير القوى العاملة من خلال التواصل مع أحد المستثمرين المصريين المقيم باليونان ومتخصص في مجال الصيد وتجارة الأسماك.