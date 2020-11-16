3.2 مليار جنيه لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، إجراء 40 ألف فحص طبي لمواطني جنوب سيناء المسجلين ضمن المنظومة الجديدة، وذلك قبل إطلاق التشغيل الفعلي لها بالمحافظة.

وأوضحت إدارة المشروع، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية من خلال الوحدات والمراكز الطبية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، والموزعة على 8 إدارات صحية تابعة للمحافظة، وهي إدارات شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، وأبو زنيمة، ونويبع، وأبورديس، وسانت كاترين، ودهب، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة أنحاء محافظة جنوب سيناء.

وأضافت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل للمواطنين شمل 12 فحصًا لكافة المسجلين بالمنظومة، هي قياس الضغط، وفحص الأسنان، وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، وفحص RH & ABO، وتحديد فصيلة الدم، وتحليل سكر عشوائي، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل الدهون ثلاثية، والسكر التراكمي، ووظائف الكُلى، وفحص قاع العين، ورسم قلب.

وأضاف أنه فور اكتشاف خطورة في نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر، يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "ايكو".

وكشف الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، عن تكلفة البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء والتي بلغت2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون بإجمالي تكلفة 3.280 مليار جنيه.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 78٪ سكان محافظة جنوب سيناء، وذلك قبل بدء إطلاق تشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، مشيرًا أن هذا يعكس ثقة المواطنين في المنظومة، ويحملنا مسئولية أكبر وهي إنجاز المشروع في وقت أسرع وبكفاءة بما يحقق ثقة القيادة السياسية وأملها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في كافة أنحاء الدولة المصرية.

تسجيل أكثر 85 ألف مواطن بجنوب سيناء ضمن المنظومة الجديدة حتى الآن

وتابع "السبكي"، تم تسجيل أكثر 85 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن، فيما تم فتح 27.815 ألف ملف عائلي للمواطنين، وذلك من إجمالي سكان المحافظة، والتي يبلغ عددهم 109.770نسمة، مؤكدًا أننا نسير بخطى ثابتة داخل المحافظة سواء من حيث تسجيل المواطنين داخل المنظومة، أو من خلال تطوير البنية التحتية والإنشائية داخل المنشآت الصحية المقرر العمل فيها داخل جنوب سيناء.

وأشار إلى أن كافة المواطنين المسجلين يتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى التغطية الصحية لكافة المواطنين "دون تمييز" ووفق أحدث المعايير العالمية، وذلك قبل الإطلاق الفعلي للمنظومة بالمحافظة.

ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركزًا ووحدة صحية يُجرى تجهيزها على أعلى مستوى ووفقًا لخدمات الجيل الثاني، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منتشرين في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، وخصوصاً إن المحافظة من المحافظات النائية.

العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا

يُشار إلى أن محافظة جنوب سيناء هي إحدى المحافظات الست بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم الإسماعيلية، والأقصر، والسويس، وأسوان، وجنوب سيناء إلى جانب محافظة بورسعيد، والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.