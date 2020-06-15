تعافي طبيبين بمستشفى التأمين الصحى ببنها من كورونا

أعلنت إدارة مستشفى التامين الصحي النموذجي ببنها عن شفاء بطلين من أطقمها الطبية من فيروس كورنا المستجد وهما الدكتور محمد السيد شيح استشارى القلب ونائب مدير المستشفى والدكتور أحمد عبد المعطى أخصائى العظام حيث تم علاجهما داخل المستشفى حتى تماثلا للشفاء واثبت سلبية المسحات لهما مرتين متتاليتين.

وقدمت إدارة المستشفى في بيان لها اليوم خالص التهنئة بمناسبة شفاء بطلين من أبطالها فى محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور محمد منير مدير المستشفى، أن المستشفى خروج العديد شهد عدد من حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا فى الايام الاخيرة بفضل تعاون جميع الاطقم الطبية من أطباء وتمريض وإداريين.

وأهاب مدير المستشفى المواطنين بالالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة بعدم الاختلاط والتجمع حرصا على صحتهم.