بتمويل يصل لـ100%.. ضوابط الحصول على قرض السيارات المستعملة في 5 بنوك

تقدم البنوك العديد من التسهيلات في الاقتراض من أجل جذب المزيد من العملاء، إذ تتيح برامج مختلفة لـقرض السيارات المستعملة بشروط ميسرة على فترات سداد تصل إلى 8 سنوات، وبتمويل يصل لمليون جنيها، للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لقروض السيارات المستعملة في عدد من البنوك، منها المصرف المتحد، بنك كريدي أجريكول مصر، في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للقراء.

تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك كريدي أجريكول مصر

ـ يصل تمويل السيارة المستعملة من كريدي أجريكول إلى 70% من قيمة السيارة.

ـ يمنح البنك تمويل يصل إلى 750 ألف جنيها مصريا.

ـ يمنح البنك مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرا.

ـ سهولة وسرعة في الإجراءات.

ـ يتم تمويل السيارة من خلال الموزعين المعتمدين لدى البنك.

ـ الحد الأقصى لتاريخ التصنيع 10 سنوات.

شروط الحصول على قرض السيارة المستعملة من كريدي أجريكول

ـ يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل سن العميل عن 25 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية مدة التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة المستعملة من كريدي أجريكول

ـ بطاقة الرقم القومي سارية المدة.

ـ إيصال مرافق حديث.

ـ أصل عرض سعر السيارة.

ـ شهادة تقييم من مراكز الخدمة المعتمدة أو الوكيل الرسمي.

ـ خطاب جهة العمل للموظفيين.

ـ يشترط لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، سجل تجاري حديث، بطاقة ضريبية سارية، وكشف حساب بنكي لمدة 12 شهرا.

مميزات قرض السيارة المستعملة من المصرف المتحد

ـ مرونة في السداد لفترة تصل إلى 8 سنوات.

ـ أسعار تنافسية.

ـ تمويل كافة الشرائح.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة المستعملة من المصرف المتحد لأصحاب الأعمال و المهن الحرة

ـ كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 12 شهر.

ـ السجل التجاري أو المستند البديل لأصحاب المهن الحرة.

ـ البطاقة الضريبية سارية.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة المستعملة من المصرف المتحد في حالة تحويل الراتب أو القسط

ـ خطاب مفردات المرتب وكشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.

ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة المستعملة من المصرف المتحد في حالة عدم تحويل الراتب

ـ خطاب مفردات المرتب وكشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.

تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك الإسكندرية

ـ مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

ـ تصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه مصري.

ـ يصل التمويل إلى 100% من قيمة السيارة.

شروط الحصول على قرض السيارة المستعملة من بنك الإسكندرية

ـ عمر العميل يتراوح من 25 إلى 65 عاما.

ـ الحد الأدنى لمدة النشاط عامين.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة المستعملة من بنك الإسكندرية

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المدة.

ـ كشف حساب بنكي عن 12 شهر.

ـ بطاقة ضريبية سارية.

ـ مستخرج سجل تجارى حديث، لا يتعدى ٣ أشهر.

ـ فاتورة مرافق حديثة "غاز، كهرباء، تليفون" لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.

ـ عرض سعر للسيارة.

ـ يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.

تفاصيل مرابحة السيارة المستعملة للموظفين من مصرف أبو ظبي الإسلامي

ـ يتاح التمويل للمصريين والأجانب المقيمين.

ـ يتراوح السن بين 21 - 60 سنة عند انتهاء التمويل.

ـ تمويل يصل إلى 600 ألف جنيه مصري.

ـ فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

ـ الدفعة المقدمة 25%.

ـ نسب ربح تنافسية طبقاً لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

المستندات المطلوبة للحصول على مرابحة السيارة المستعملة للموظفين من مصرف أبو ظبي الإسلامي

ـ طلب تمويل شراء سيارة.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المدة للمصريين.

ـ صورة جواز السفر ساري، أو تصريح إقامة ساري للأجانب.

ـ عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

ـ تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك.

ـ شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

تفاصيل قرض السيارة المستعملة من البنك المصري الخليجي

ـ تمويل يصل إلى 60% من قيمة السيارة.

ـ قيمة القرض تصل حتي 500 ألف جنيه.

ـ مدة القرض من 6 أشهر، وتصل حتي 80 شهرا.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة المستعملة من البنك المصري الخليجي

ـ صورة البطاقة الشخصية سارية المدة.

ـ فاتورة مرافق حديثة (ماء، كهرباء، أو غاز).

ـ إثبات مصدر الدخل.

ـ تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط، لعملاء تحويل الراتب أو القسط.

ـ في حالة عدم تحويل الراتب أو القسط، يقدم خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب و كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

ـ بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر بالإضافة إلى سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة أو شهادة مزاولة مهنة وكارنية نقابة ساري ورخصة منشأة طبية للمهنيين، لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.