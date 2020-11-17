تامر حسني يرفع "الراية البيضا" ويطلب الصلح من زوجته بعد تدخل نجوم الفن

بعد أيام من إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني، ومطالبتها بالطلاق، تدخل عدد من الفنانين لحل الخلافات بينهما، ومحاولة الصلح، وفي التقرير التالي نعرض القصة الكاملة لأزمة "تامر" و"بسمة".

البداية

أعلنت المغربية بسمة بوسيل، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

تدخل الفنانين

ضجت صفحات "السوشيال ميديا" بخبر انفصال الفنان تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي، وتدخل عدد من الفنانين للصلح بينهما، حيث قالت الفنانة أحلام، "حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهم أحراااار".

وأضافت "تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرعة ويا ويلكم إذا غضبت".

"كمية الحقد والغيرة من بعض الناس غريبة جدا بسبب خبر انفصال تامر حسني وزوجته.. شنو نوع هذول الناس"، كلمات قاسية انتقدت من خلالها المطربة العراقية شذى حسون، مترصدي الشائعات بعد تداول أخبار عن انفصال الفنان المصري وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

وتابعت،"وين المتعة في أن تفرح لما تشوف اتنين يحبون بعض بس صارت بينهم مشاكل أو انفصلوا أو اطلقوا.. شنو نقدر نسمي هالنوعية شنو الكره والانحطاط شيء يخوف الصراحة".

رد تامر حسني

ووجه الفنان تامر حسني، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، رسالة لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، اعتذر خلالها عن الخلافات الواقعة بينهام، بعدما أعلنت مؤخرا انفصالهما وتحضير أوراق الطلاق.

وكتب "حسني": "بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة".

واستكمل الفنان: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

واستطرد تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".

تجاهل بسمة

تجاهلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بيان زوجها المطرب تامر حسني، المنشور عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "بوسيل" مقطع فيديو على نغمات أغنية للمطربة العالمية إريانا جراندي - Ariana Grande، تقول كلماتها: "أنني أحصل على كل ما أريد، لأنني أجذبه نحوي، وأنظر إلى هاتفي، لكنني لا أهتم، وأقرأ كتابا".