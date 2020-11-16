7 معلومات عن لقاح كورونا الجديد: آمن.. و30 ألف شخص شاركوا في اختباره

تنشر "الوطن" أبرز 7 معلومات عن اللقاح الأمريكي الجديد الذي أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، منذ قليل، عن نجاحه بفاعلية 94.5%، وذلك بعد مراجعة بيانات الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة للقاح، والتي أجريت من قِبل مراقب معين من قِبل هيئة المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية.

وجاءت أبرز المعلومات الخاصة باللقاح كالآتي:

1- يحمل اللقاح الجديد اسم "mRNA-1273".

2- أخطر مراقب سلامة البيانات المعين من قبل المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، أن فاعلية اللقاح تصل لنسبة 94.5% بعد مراجعة البيانات.

3- 30 ألف مشارك في أمريكا سجلوا لإجراء التجربة، بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة.

4- حسب الشركة الأمريكية، لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة لتلقي اللقاح، وأنه آمن.

5- شعر 2% من آخذي اللقاح بألم في موضع الحقنة، و8.9% بألم عضلي، و5.2% بألم مفصلي.

6- %4.5 من آخذي اللقاح شعروا بـ"صداع"، و4.1% بألم، و2% باحمرار في موضع الحقن.

7- تعتزم الشركة التقديم للحصول على استخدام في حالات الطوارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

كانت شركة "موديرنا" الأمريكية، قد أعلنت، في بيان اليوم الاثنين، أنَّ لقاحها لفيروس كورونا "أظهر فاعليته الأساسية بنسبة 94,5%".

وذكر البيان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، أنَّ لقاحها لكورونا "حقق فاعليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أنَّ فاعليته بلغت 94.5%.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنَّها ستطلب "الإذن الطارئ" من الهيئات الصحية إذا ثبتت فاعليته بنسبة 70% على الأقل.

واستقطبت "موديرنا"، الأربعاء، أكثر من 30 ألف شخص، للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

وسبق للشركة الأمريكية أنَّ نشرت البروتوكول الكامل لتجاربها في مختلف المراحل، ردًا على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.