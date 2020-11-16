تركي آل شيخ بعد اعتذار تامر حسني لزوجته: "عملت عين العقل"

علق تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على الأزمة الحالية بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، والتي كانت قد أعلنت منذ عدة أيام عن تجهيزها لأوراق الطلاق بسبب خلافات بينهم، وذلك بعد اعتذار تامر لزوجته.

ووجه تركي آل شيخ رسالة للفنان تامر حسني بعد اعتذاره لزوجته قائلا: "عملت عين العقل".

وجاء اعتذار تامر لزوجته، "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعو في الخير لينا".

وأضاف، "وأنا واثق أنك دلوقتي زعلانة أنك كتبتي كدا، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب، إن الإنسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن أنتي اشركتي الجمهور الكريم فكان لازم ارد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلي مافيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب .. متهورة بس بحبك".

وكان هناك عدد من الصور أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال والإعلان عنه عبر حسابها بالسوشيال ميديا.

وكانت الصور التي سببت الأزمة من إحدى السهرات التي كان فيها تامر حسني بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة بوسيل، والتي غضبت بشدة.

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج، ونشرت "استوري" عبر صفحتها على "إنستجرام"، قالت فيها: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".