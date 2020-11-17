أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن أعمال القطار المكهرب "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة"، تسير بصورة منتظمة وطبيعية، موضحا أن تشغيل القطار الكهربائي تجريبيا فى أول أغسطس المقبل، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا لن تؤثر على افتتاح المشروعات القومية الجديدة.

وقال وزير النقل، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة تقوم حاليا على إدخال أنظمة مواصلات حديثة بمصر، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن القطار الكهربائي سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه.

وأشار وزير النقل، إلى أن مسار القطار الكهربائي، سيكون موازيا لطريق "القاهرة - الإسماعيلية"، وصولًا إلى المركز الطبي العالمي، ثم يتفرع شمالًا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بأنَّ القطار سيخدم المناطق العمرانية في اتجاه شرق القاهرة وطريق "القاهرة - الإسماعيلية"، اعتبارًا من محطة مترو عدلي منصور بالخط الثالث للمترو، وصولًا إلى المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وترصد "الوطن"، تفاصيل تنفيذ أول قطار كهربائي فى مصر وموعد تشغيله أمام الركاب، وهى كالتالى:

1- المشروع يمتد بطول 84 كم ويربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة عدلى منصور.

2- المشروع يتضمن 15 محطة بعد إضافة تعديلات على مساره وضم 3 محطات جديدة بالعاصمة الإدارية ومحطة بالعاشر من رمضان.

3- وصلت معدلات تنفيذه حتى الآن 73% تقريبا.

4- تشغيل أول قطار كهربائي فى مصر تجريبيا دون ركوب الجمهور أول أغسطس 2021.

5- ينفذ المشروع تحالف من شركات المقاولات المصرية، بالاشتراك مع شركة افيك الصينية.

6- مخطط تشغيل القطار المكهرب أمام الجماهير خلال ذكرى احتفالات أكتوبر 2021.

7- سيعمل بالمشروع بعد تشغيله رسميا أمام الجمهوري 22 قطارا.

8- سرعة القطار الكهربائي ستصل إلى 120 كم/ س.

9- ستتولى شركة إدارة متخصصة إدارته بعد انتهاء تشغيله بشكل رسمي أمام الجمهور.